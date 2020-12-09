院方準備蛋糕慶祝艾寶奇蹟康復重獲新生。（輔大醫院提供／李俊淇新北傳真）

44歲來自非洲塞內加爾的艾寶來台打工，4月時因發燒不退，被送往輔大醫院救治，經診斷為開放性肺結核，因未具健保身份，院方協助勸募高額醫療費用，歷經8個月的治療，順利在上月中病癒出院，今（9）日上午前往輔大醫院送上水果感謝醫療團隊，並獻上當地的特色舞蹈，並說：「感謝在台灣曾幫助自己的每一個人。」

艾寶表示，原本在塞內加爾經營肥皂工廠，後來倒閉欠債，才會利用觀光名義來台，逾期居留在台四處打零工賺錢。後來生病住院，語言不通且身上所存的錢也不夠付醫藥費，沒想到醫院沒有因此放棄治療，還協助幫忙發動募款，真的讓人很感動。

院方表示，艾寶住院時，除了發燒外，還有呼吸道問題，當時正值台灣新冠疫情緊繃的時候，住進負壓隔離病房，讓醫護人員感受到相當大的壓力，由於肺結核並不容易診斷，經多項檢驗才確認是肺結核。

輔大醫院重症醫學科主任劉偉倫表示，在治療過程中艾寶曾發生多次氣血胸，2度面臨瀕危，最終以插管、氣切，服用抗生素、抗結核病等藥物，肺功能從原先僅剩25％，如今目前恢復至接近80％，艾寶能在短時間內恢復健，堪稱奇蹟。

輔大醫院院牧部主任洪萬六指出，艾寶在台治療費用高達500多萬元，院方已發動2波募款，目前已募得400多萬元款項，如果未來所得超過艾寶所需，會將多餘的金額用來協助院內有需要的弱勢患者。

(中時 )