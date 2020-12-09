台中市首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀「2020台中好YA誕」，試燈搶先曝光，光影音樂齊發絕美浪漫。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

台中市首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀「2020台中好YA誕」，試燈搶先曝光，光影音樂齊發絕美浪漫。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

台中市首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀「2020台中好YA誕」，虎爸與幸福柺杖糖-象徵興中糖果街。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

台中市首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀「2020台中好YA誕」，今天晚間試燈搶先曝光，水舞隨著聲光搖曳展現歡樂浪漫；耶誕主樹「禮讚之樹」將於舊台中火車站前廣場亮相，以9999朵彩結組成，傳達面對疫情仍要團結守護的意象。市長盧秀燕將到場舉行試點燈儀式。

「哇！」「2020台中好YA誕」水舞燈光秀今晚在民眾驚艷歡呼聲中搶先曝光，水柱隨著歡快聲光節奏錯落起舞，並搭配彩色射光投影生動，現場洋溢歡樂的聖誕氣氛，耶誕水舞燈光秀將於12月11日至27日登場，每日17時30分至21時30分、每30分鐘演出一次。

台中市政府新聞局長黃國瑋表示，今年首度在柳川推出動態的水舞燈光秀，創造浪漫絕美的視覺饗宴。他強調，水舞燈光秀以環保為訴求，水源取自河道內既有水，展演後即回放至河道內，無須外接自來水，從規劃評估、河岸保護、動工到展演，均嚴格把關。

台中市府新聞局指出，今年燈飾融入山海屯城特色，柳川景觀段（由台灣大道至民權路）主題為歡樂奇幻遊樂園，台中城市吉祥物五大燈飾結合在地產業，包含「來虎與奇幻白海豚」代表海線觀光、「歐米馬與魔幻吹雪」呈現后里薩克斯風、「虎爸與幸福柺杖糖」象徵興中糖果街、「樂虎與魔術耶誕襪」呈現台中花卉、「虎媽與驚喜大禮物盒」大展糕餅文化。

絕美浪漫台中耶誕水舞燈光秀 光影樂齊發搶先曝光

(中時 )