氣質女星張鈞甯本月4日受邀出席大陸GQ年度人物盛典，未料今（9日）網上卻突然瘋傳一段她的工作團隊當晚在酒店內與一名男路人大打出手的1分多鐘影片，場面混亂，張鈞甯更在工作人員的保護之下，倉皇搭著電扶梯離開現場。

張鈞甯工作團隊與路人爆發衝突的影片今日突然在陸網瘋傳，影片中張鈞甯的工作人員一開始在飯店外對一位穿著黑色外套的中年男子好言相勸，希望對方能刪掉拍攝照片，不過男子拒絕配合。

張鈞甯工作團隊與路人（左）大打出手畫面全都錄。（取自微博）

接著畫面突然就切到了飯店大廳內，男子與張鈞甯工作人員雙方大打出手的混亂場面，張鈞甯更在男子的叫罵聲中，被數位工作人員簇擁，倉皇逃離現場，嚇得花容失色的模樣全被拍了下來。

張鈞甯（紅圈處）在眾人簇擁下，倉皇離去，還不時回頭查看情況。（取自微博）

對於網路上瘋傳的衝突影片，張鈞甯工作室今(9日)也特地發出聲明，還原事情來龍去脈，「12月4日，張鈞甯女士在進行正常工作拍攝時，遭遇不明人士的嚴重偷拍行為。因現場拍攝造型需要保密，工作人員屢次溝通勸阻後無果，不僅遭到對方尾隨，還在公共場合對工作人員進行無理推搡、謾駡，並非網傳『阻礙路人道路』。工作室堅決反對一切形式的偷拍及惡意中傷言論，並對網路上一切非事實揣測傳播保留法律追究手段。特此聲明，以正視聽。」

(中時新聞網)