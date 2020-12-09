民進黨今中常會，據轉述，行政院政務委員黃致達會中報告近期打炒房政策，台北市議員中常委許淑華提到最近熱門的社會住宅租金表示，是否應計入自償率；蔡總統則裁示，請行政院、相關部會研議。

台北市明倫社會住宅租金因將自償率百分之百列入計算，導致3房型租金高達4萬，因此，社會住宅租金定價多少才合理，引發熱議。

央行出重手打房，限縮餘屋及民眾第3戶房貸成數。（季志翔攝）

據轉述，民進黨今中常會黃致達會中特別談及，應該向社會大眾強調，政府這次是「打炒房」並不是「打房」。

與會者普遍認為，央行提的四個政策，輿論反應都還蠻不錯，因為打炒房本來就不應該。尤其目前太多資金流入台灣，可拿去做其他投資，不要把房市炒的過熱。

據轉述，也有中常委提到，有些民眾已經買房了，可能第三戶買房，已簽約了，本來房貸可以到8成，現在打房政策出來到了6成，而現在政院公佈的定型化合約版本也是明訂8成，這可能會有些問題產生。

提到社宅租金部分，據轉述，中常委立委吳秉叡表示，土地成本與營建成本應該要分開計算。因為土地本來就是政府的，政府不應該把土地成本放進來，一起算房屋的價值。社會住宅應該要把這兩個脫勾處理，只算營建成本，再由營建成本去算應該是市價的幾成。

據轉述，對於社會住宅，蔡英文總統認為要好好處理，因為全台灣都會有這問題。她責成政院瞭解是否有把土地成本列入問題。

據轉述，許淑華則提到自償率指出，政府蓋的錢也是用民眾的，是否要把這個完全轉嫁到民眾身上？她希望政院也能研議。

據轉述，蔡英文也責成政院研議。黃致達則說，基本上，社會住宅的租金就是低於市價8折。

(中時 )