前民進黨立委沈富雄。(取自沈富雄臉書)

美國新型冠狀病毒疾病疫情嚴峻，染疫人數突破1500萬大關，但隨著監管機構朝批准疫苗邁進一步，英國啟動疫苗接種計畫，也為減緩疫情帶來一線希望。對此，前立委沈富雄預測，明年5、6月左右疫情會緩和，並指現在應該買進航空股，「要超前部署，才能超前賺錢」。

佛奇在接受《華爾街日報》訪問時表示，當疫苖開始大規模施打後，如果明年春季的接種人數夠多，美國的疫情可能在2021年下半年獲得控制。他表示，為了達到「群體免疫的保護傘」，美國必須約有75%或更多的人口接種疫苖。

對此，沈富雄8日在政論節目《少康戰情室》中表示，美國最高層級傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）說，1月的時候最難過，過了1月就下去了，因為拜登就任以後要全國帶口罩，然後也開始進行疫苗注射，「最慢下個月就開始打，打了以後病毒沒地方去」。

沈富雄分析，疫情的影響2月時開始下降，大概到了5、6月間，一切恢復正常，接著他突然話鋒一轉，「所以現在應改買航空股，或者郵輪股嗎？來不及了」，他還虧了前綠委郭正亮，「剛剛他就說還沒到低點，我就知道這外行的，什麼還沒有到低點？已經漲一倍了，你知道嗎？但是還有空間，這個就是要超前部署，才能超前賺錢」。

(中時新聞網)