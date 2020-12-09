新冠肺炎違反防疫規定被衛生機關裁罰拒繳移送行政執行案件，到12月9日累計達423件，各行政執行分署成功追討250件、1708萬9518元，案件數達成率59％，金額達成率25.35％。

行政執行署表示，各地衛生主管機關依違反新冠肺炎防疫規定裁罰案件，累計到9日下午共有1146件，其中468件移送各分署執行，不過，其中45件則有未合法送達被退案及當時人提出訴願或行政救濟獲准撤案，實際執行案件423件，應執行金額6740萬7231元。

各分署成功完成追討清償的有250件、1708萬9518元，案件達成率雖有59％，但是，移送執行的12件百萬元罰鍰案，除了士林分署的1件全數清償，其他屏東2件、宜蘭3件被裁罰當事人都是違反《入出國及移民法》的外籍人士，都已被驅逐出境，花蓮的泰籍女旅客繳不出罰鍰，也找不到支援，只好以發給移送機關「暫時憑證」結案，5件仍在執行中，所以達成金額僅佔移送總額6740萬7231元的25.35％。

(中時 )