王少偉被問閨蜜小甜甜懷孕傳聞。（TVBS提供）

小甜甜與小她5歲的宋姓圈外男友穩定交往半年，今(9日)被週刊報導她疑似懷孕，還被人直擊到婦產科領媽媽手冊，她的至交好友王少偉今錄TVBS《女人我最大》前受訪，他淡定地說，自己算是小甜甜閨蜜名單中的前幾名，上週2人相約去看《孤味》時，都還不知道她有懷孕，如果她懷孕，他不可能不知道，「如果沒有通知我她懷孕的話，我就不包紅包，剛好省了一個紅包」！

王少偉表示，他看到小甜甜懷孕消息當下覺得是烏龍報導，且2人今天也都有工作在身，「若真的是烏龍報導，未來她懷孕有在第一時間告訴我，看她缺多少我包多少！」王少偉說，他雖沒見過小甜甜男友，但每次看到她時都洋溢著幸福，蠻替她開心，「戀情曝光到現在，她與男友都有滿好的互動關係，上週看電影時，也是開開心心等著男友來接她，這就表示這段感情沒有問題，彼此也滿願意一起走下去」。

他說自己不太會去干涉好友們的感情世界，除非她們自己主動跟他分享，「沒有講就只能從旁觀察他們的狀況是好是壞，若一週會聯絡我超過三次的人，肯定就是單身，如果突然消失就意味著應該是有曖昧對象，或是在談戀愛」。

王少偉表示，自己經常被誤認與閨蜜交往，很多人看到報導都以為他跟誰在交往，桃花因此被斷掉，他相信只要身邊閨蜜一個個有對象，他的桃花也會出現。

(中時 )