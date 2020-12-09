雲林縣爆發性工作者染愛滋仍接客的「愛滋毒玫瑰」事件，由於該名女子供稱，每日最高接客達6人，推估過去半年其性交易對象可能超過1千人次。衛生局緊急呼籲半年內曾經與該工作者發生無套性行為的尋芳客，應立即主動接受愛滋篩檢。

衛生局指出，該名女子工作區域分布於山線的斗六市、斗南鎮以及海線的虎尾鎮。由於病毒量竟達百萬，為高傳染力患者。因此呼籲曾經捧場的尋芳客最好在愛滋病空窗期3個月過後，主動接受篩檢，並且建議6個月後再追蹤。

這名女性工作者是中年女性，從事性交易工作多年，有幾個固定的初入場所，日前因腸胃不適到醫院就診，口腔有念珠菌感染而抽血檢查，初篩即是陽性，進一步檢查，病毒量破百萬，衛生局也嚇一跳，立即通知她不得再接客，開始接受治療，並要求她的固定性伴侶篩檢，同時發布緊急篩檢通報。

衛生局表示，全縣20鄉鎮市衛生所、台大雲林分院、虎尾若瑟醫院皆提供免費匿名愛滋病毒篩檢服務，篩檢結果若呈陽性者，公衛醫療人員將協助轉介就醫，過程絕對保密維護隱私，且感染者只要穩定服藥控制體內愛滋病毒量，健康狀況可與常人無異。

衛生單位因為性工作者染愛滋，緊急「通緝」嫖客的事件，早有先例。1996年，一名來台賣春的泰籍女子，被檢驗出愛滋病毒。這名性工作者接客不到3個月，顧客卻可能多達500人次。當時衛生署破天荒透過媒體對嫖客發出「緊急通緝令」，除了公布這名女子的年齡、身高並列出多處營業處所，呼籲曾經與她發生性關係的男士，盡快前往各醫院或衛生所抽血檢驗。

(中時新聞網)