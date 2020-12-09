艋舺青山宮遶境活動日前盛大舉行3天，但卻因整晚的鞭炮噪音引發居民不滿，紛紛打電話投訴噪音擾民，然而6日遶境隊伍行經一處飯店時，有信眾直擊一男一女在飯店窗戶激情上演「活春宮」，並上傳網路，而警方則表示將對情侶以及散播色情影像的民眾依法偵辦。對此，宅神忍不住痛批，那路邊放炮燒了房屋，「不知道是誰放的？」
萬華警方表示，已經向飯店業者要求入住名單，並透過網友拍攝的影片，對比樓層、房間位置，不過對於在私人空間做自己想做的事，是否觸法有待商榷。
宅神今(9日)在臉書寫下，房間打炮部分，警方將調閱資料，依法偵辦，至於路邊放炮，燒了屋子，到現在不知道是誰放的。不少網友見狀後也諷刺地說，「欲蓋彌彰...轉移焦點」、「又不是在戶外，憑啥罰」、「坐看依哪個法條處罰」、「我以為要罰的是偷拍的人，想不到罰被拍的人，台灣真奇妙」、「很明顯就是為了轉移焦點」。
另外，針對青山宮遶境引爆當地居民怨言，台北市長柯文哲8日親赴青山王祭活動檢討會，而青山宮主委兼執行長郭懿堅強調，一定會深切檢討、積極改善，並希望未來時間管控上是否比照跨年煙火時間點，在午夜12點範疇內，做有效整合。
文章來源：宅神臉書
(中時新聞網)
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