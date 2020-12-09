房市帶動，加上加速拓展量販通路店，連鎖家具詩肯（6195）11月營收達2.14億元，創下歷史次高，較去年同期成長17.74％；詩肯強調，量販門市將持續展店，預計年底展出7店，為全年營運添新成長動能。

詩肯累計1～11月合併營收達18.77億元，年增16.25％，仍創歷史新高。詩肯表示，今年雖有疫情干擾，但家具市場受到衝擊相對較小，加上進入下半年在政府經濟振興措施、報復性消費等因素加持，營運如倒吃甘蔗，至今營收已經超越去年全年的18.29億元，今年營收有望突破20億元大關。

詩肯指出，去年併購的新加坡NOVA，在下半年解除封城後，當地市場持續活絡，爆發出的消費力讓營收表現穩定成長，也是營收創高的主因之一。

同時，台灣房市買氣熱絡，轉移棟數創下2014年以來新高，也帶動家具市場蓬勃發展，詩肯指出，台灣在優惠促銷等行銷活動持續下，下半年起的營收屢創佳績，同時展店腳步也進一步加快，並著重於在量販店擴大布局。

截至11月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有80、52、7店，共139店，較10月增加3店，同時今年7月首次與大型量販通路攜手，在家樂福八德店開出首家量販門市後，表現穩定，因此在11、12月共將再開7家門市，在量販商場大量人流支撐下，有望再繳出漂亮成績單，明年也會持續複製至其他量販通路。

(工商 )