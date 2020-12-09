香港85歲女婦人確診新冠離世 累計113人染疫亡 18:212020/12/09 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港一名患有長期病患的女確診者今送往瑪麗醫院後離世。（取自東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港醫院管理局9日表示，亞洲博覽館一名有長期病患的85歲女子，檢疫期間初步確診，並於下午約2時轉往瑪麗醫院，其後因病情轉差在下午3時許離世，連同該宗個案，本港至今共有113人因感染新冠肺炎離世。 香港醫管局總行政經理何婉霞表示，該名女病人本身是東華三院何玉清翠柳頤庭院友，早前被送到亞博檢疫中心接受檢疫。 美確診飆破1500萬 疫苗問世為抗疫帶來一線曙光 軍備局大樹廠區閃燃釀3傷 高市勞檢處勒令停工 (中時 ) #檢疫 #香港 #醫院 #85 #醫管局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》美國新冠確診破1500萬大關 佛奇警告：最壞情況還未到 12:162020/12/09 財經 TWICE MOMO檢測後首露面 胸口挖空上帝視角洩火辣半球 16:572020/12/09 名人 浙江台商遭疑本土感染 陳時中駁：沒有構成條件 10:552020/12/09 生活 《國際產業》新加坡：皇家加勒比海遊輪出現確診患者 全員留船待查 15:062020/12/09 財經 海洋量子號乘客確診新冠肺炎 郵輪急返新加坡 14:072020/12/09 國際 女求子多年45歲懷孕卻罹癌 夫家堅持「保小孩就好」悲劇收場 08:482020/12/09 社會 北海道全境防疫擬延至2021年初 自衛隊進駐協助 14:052020/12/09 國際 時隔300天 又見大陸移入個案 浙江台商居檢12天確診 不排除本土感染 04:102020/12/09 焦點要聞 澳洲本土疫情受控 即起調整為低風險國家 14:142020/12/09 生活 移工染疫連環爆 侯友宜籲中央檢疫期滿移工應增7天自主管理 11:442020/12/09 政治 軍備局205廠大樹廠區閃燃3傷 高市府勞檢處：有違法事實 13:512020/12/09 社會 兩岸熱門新聞 收購飛機發動機大廠被拒 中國投資者向烏克蘭政府提國際仲裁 - 兩岸 陸反艦彈道飛彈 美無法攔截 - 焦點新聞 - 旺報 無懼美打壓 陸科技突破迎井噴 - 焦點新聞 - 旺報 兩國關係緊張 中國進口禁令擴及澳洲羊肉 - 兩岸 - 工商 港高院認為無合理上訴成功機會 拒周庭保釋申請 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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