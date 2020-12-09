香港醫院管理局9日表示，亞洲博覽館一名有長期病患的85歲女子，檢疫期間初步確診，並於下午約2時轉往瑪麗醫院，其後因病情轉差在下午3時許離世，連同該宗個案，本港至今共有113人因感染新冠肺炎離世。

香港醫管局總行政經理何婉霞表示，該名女病人本身是東華三院何玉清翠柳頤庭院友，早前被送到亞博檢疫中心接受檢疫。

(中時 )