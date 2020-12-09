人工流產倒底是由父母雙方同意，還是母親能自己決定？10年來一直存在爭議。根據現行《優生保健法》規定，施行人工流產應得配偶之同意，不過今傳出國健署擬修正、更名，未來若懷孕，母親可自行決定是否要接受墮胎手術，無須再經過配偶同意。相關修法草案預計於明年3月預告。

根據我國現行《優生保健法》第9條第6款但書明定，懷孕婦女施行人工流產，未婚之未成年人或受監護或輔助宣告之人，應得法定代理人或輔助人之同意；有配偶者，應得配偶之同意。不過有關此法配偶權同意與否，爭議已有10年，對此，國健署將啟動修法及更名。

國健署擬修正、更名《優生保健法》，未來若懷孕，母親可自行決定是否接受墮胎手術，無須經配偶同意。(示意圖/達志影像)

根據《自由時報》報導，為符合聯合國「CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）」、「CRPD（身心障礙者權利公約）」，我國現行《優生保健法》將啟動更名與修法，名稱擬變更為去歧視的《生育保健法》。

國健署副署長吳昭軍也證實，並表示，除將《優生保健法》取消配偶同意權外，也將除去原法條中帶有歧視性的字眼，以符合性平要求。吳昭軍強調，國健署一直都有持續修正《優生保健法》的計畫，修法目標將朝向符合民眾期待、取得最大共識來處理，預計於明年3月將公告草案。

報導中，台灣婦產科醫學會理事長黃閔照對此表示，站在醫學會立場，也支持拿掉配偶同意權。黃閔照說，有些夫妻是處於談判離婚狀態，卻又不慎懷孕；也有夫妻因為是否要生小孩產生衝突。明明存在這些爭議，但現行法律條文等於讓已婚婦女得面臨偽造文書、被告等風險。

台大社會學副教授、民進黨立委范雲也對啟動修法樂觀其成，表示「回到女性主體，也符合國際婦女權益趨勢。」並希望修法後能和保守團體理性對話，「生育主體是女性，任何生命都該在被祝福、期待的環境出生。」

不過，「尊重生命全民運動大聯盟」執行長陳清龍卻堅決反對拿掉配偶同意權，他指出，孩子是夫妻雙方親密行為後的結晶，既然如此，結果就該一起承擔。陳清龍表示，「即便太太外遇懷孕想墮胎，也絕對要跟丈夫坦承一起討論，這樣才不會破壞家庭和諧。」

(中時新聞網)