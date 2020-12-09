美國前高官當蔡英文面說了這句話 藍委嘆：聽懂沒？(圖/翻攝自 陳以信臉書)

美國準總統拜登將在明年上台，台美關係發展國人都相當關心，國民黨立委陳以信今8日表示，前美國亞太助卿坎博（Kurt Campbell）曾當著蔡總統的面表示「期待兩岸恢復對話！」，他更直言，不知道總統有沒有聽懂外國友人的話。對此，前立委林濁水表示，國民黨人真有趣。

「2020台美日三邊印太安全對話」8日舉行，坎博（Kurt Campbell）表示，川普政府對於美國強化防衛台灣的承諾，做得非常好，美國未來也會如此，但他最終還是希望「能夠看到兩岸之間的緊張可以消彌，甚至進行某種程度上的對話」。對此，陳以信也說，「這些外國友人的言外之意，不知道蔡總統聽懂了沒有？」

林濁水今(9日)在臉書上表示，國民黨人真有趣，說美前國務卿助卿坎博當總統面表示「期待兩岸對話」蔡英文總統聽懂了沒有，並指出，這幾年來蔡總統不是一直在呼籲「期待兩岸對話」，但中國大陸卻冷冰冰嗎？所以國民黨人是在稱讚坎博對蔡總統的肯定，並譴責中國大陸？

林濁水指出，「國民黨人應該注意到坎博說川普這幾年對台政策做得很好吧？」，他認為，藍營既然引用了坎博說法，重視他為對，但有為自已原先「川普下台，台灣才有救」的說法認錯的意思了嗎？「真有趣的國民黨人」。

國民黨人真有趣,說美前國務卿助卿坎博當總統面表示「期待兩岸對話」蔡英文總統聽懂了沒有. 有趣之一是,這幾年來蔡總統不是一直在呼籲「期待兩岸對話」而中國冷冰冰嗎?所以國民黨人是在稱讚坎博對蔡總統的肯定,在譴責中國? 國民黨人應該注意到坎博說川普這幾年對台政策做得很好吧,既然引用了坎博說法,重視他為對,有為自已原先「川普下台,台灣才有救」的說法認錯的意思了嗎? 真有趣的國民黨人。 由林濁水發佈於 2020年12月8日 星期二

(中時新聞網)