伯悅公司董事長王成疄、陳姿儀伉儷捐贈1輛公務車給縣府教育處，以實際行動支持縣府深入偏鄉推動教育事務。（何冠嫻攝）

伯悅公司董事長王成疄、陳姿儀伉儷捐贈1輛公務車給縣府教育處，以實際行動支持縣府深入偏鄉推動教育事務。（何冠嫻攝）

9日苗栗縣長徐耀昌接見表揚藝術教育、金安獎獲獎師生。（何冠嫻攝）

苗栗縣學童在藝術方面表現亮眼，教育團隊更戮力打造優質教育環境，9日苗栗縣長徐耀昌接見表揚藝術教育、金安獎獲獎師生，以及頒發感謝狀表揚伯悅有限公司捐贈1輛公務車給縣府教育處，期許受獎師生再接再厲，追求卓越，在各領域持續發光發熱。

9日伯悅公司董事長王成疄、陳姿儀伉儷因母親范端妹為苗縣銅鑼人，感念家鄉之情，捐贈1輛公務車給縣府教育處，以實際行動支持縣府深入偏鄉推動教育事務，徐耀昌頒發感謝狀，對王成疄、陳姿儀捐資興學、回饋鄉里的熱忱表達感佩。

苗栗縣型塑優質美學校園、落實藝術美感教育成績耀眼，會中頒獎表揚榮獲教育部「跨領域美感教育卓越領航計畫」優良學校蕉埔國小、信義國小；「校園美感環境再造」績優后庄國小及「美感生活學習地圖」表現卓越的東興國小。

縣立苑裡高中國中部學生劉羽宸以「豐收的達悟族」畫作，榮獲第51屆世界兒童畫展特優；中華民國選送日本第51回世界兒童畫展，苗縣竹南國小劉翊淂、中正國小駱詠涵、客庄國小陳威慈、僑育國小梁惠喬、明仁國中謝沛辰5位學生拿下特優；還有同光國小魏勝全榮獲第16屆春天畫展銅牌獎。

此外，交通部金安獎方面，不僅教育處榮獲全國院頒方案績優獎單項成績交通安全教育第3組第2名佳績，竹南國小及竹南國中也獲得優等，還有卓蘭國小賴文彬、蟠桃國小范玉嬌用心守護學童安全，分別榮獲導護老師、導護志工金安獎殊榮。

徐耀昌表示，各校亦積極發展多元課程幫助孩子培養想像力和創造力，近年來逐漸開花結果，未來縣府也會努力到中央爭取經費挹注，改善教學設施，維護校園安全，讓苗栗的教育「好還要更好」。

(中時 )