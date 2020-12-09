苗栗縣政府執行苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫，首推手作步道工作體驗，帶領民眾參與喚起愛鄉愛土情懷，廣受好評。近期更將推出文化資產修復現場導覽，文觀局說明，北寮5棟歷史建築修復計畫正進行中，希望帶領遊客走進工地現場，扎根地方文化。

縣府文化觀光局執行「出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，其中「北寮5棟歷史建築修復工程」，文官局說明，工程針對北寮舊辦公室、舊重機具維修庫及4號、6號、8號宿舍等5棟歷史建築活化再利用也將結合工地導覽，帶領民眾走進歷史。

文觀局長林彥甫指出，目前主要進行的修復工項有北寮辦公室牆面粉刷、屋頂修復、木作門窗以及6號辦公室的木作拆卸與屋面修復等，為提供民眾了解歷史建築修復工程機會，並提升民眾對出磺坑文化資產保存的認知，結合工地現場文資導覽，讓民眾更深入了解北寮5棟歷史建築修復過程，作為鄉土教育環境，達到古蹟、歷史建築修復結合在地文化特色的豐碩成果。相關活動訊息亦請密切注意苗栗縣政府文化觀光局網站、以及臉書社群專頁「出磺坑再造歷史現場」。

(中時 )