台中市議員李中9日要求台中市環保局具體落實低碳目標，要徹底應用103年就通過的臺中市發展低碳城市自治條例，積極要求中火等大型碳排放廠商制訂碳抵換與執行計畫，以因應未來巴黎氣候協定執行碳權交易的國際情勢。環保局強調，目前正進行相關法制程序。

李中表示，美國即將繼任總統的拜登之所以任命前國務卿凱瑞擔任氣候大使，就是為了重返巴黎氣候協定並掌握碳權與美元掛勾的話語權，巴黎氣候協定目標是在2050年後，將人類活動排放的溫室氣體限制在樹木、土壤和海洋可以自然吸收的水平，亦即屆時工業或服務業所產生的碳排都得要能中和，否則就要課碳稅，而中火是台灣最大的碳排放大戶，屆時可能就會被課以重稅。

李中說，「2021年氣候變遷績效指標」7日在德國公布，台灣在61個國家中排名第57名，這是很丟臉的成績，罪魁禍首就是碳排放量居高不下的燃煤、燃氣發電廠，中火又是其中的大戶，這個排名不僅讓世界各國知道台灣對環保的不重視，將來如果不能在碳排放減量方面有所進展，臺灣整體外銷貿易都有可能遇到阻礙。

李中指出，103年就已經通過的臺中市發展低碳城市自治條例，似乎沒有被充分落實執行，低碳辦公室一年經費才編列80萬元，能做的事實在不多。台北市已經在12月1日公布，即將從明年1月1日起實施「空氣品質維護區」政策，到時候沒有取得標章或未定檢的機車，將被處以500-2,000元的罰鍰，我們的低碳城市自治條例也有相關法條，台中市原本在環保方面可以是最進步領先全國六都的，但過去沒有徹底落實現在反而處於落後地位，希望環保局協同交通局急起直追。

李中認為，環保局可以利用自治條例當中的第24、25等條款，積極規範中火等排碳大戶訂出碳抵換時程表與具體減碳目標，這部分千萬不要再等牛步化的中央政府，為了民眾的健康與臺灣在國際環境保護方面的表現成績，台中市更要自立自強、積極落實低碳自治條例。

環保局表示，為加強管制移動污染源排放，環保局規劃優先針對每年約有230萬輛次以上柴油大貨車出入頻繁的台中港區，依照空污法劃設為空氣品質維護區，要求進出港區一、二大型柴油車應經排氣檢驗合格，目前正進行相關法制程序。

環保局並針對人口密集的市場、攤販集中區，優先試辦樂活徒步區，包含華美西街攤集區、金谷市集攤集區、第五市場、豐原第一公有零售市場等，於特定時段管制車輛進入市場，獲得7成以上民眾支持，未來將結合經發局、交通局持續推動。

環保局強調，近年市府要求中火落實減煤，達到減少空污排放及減碳目標，中火碳排放量由103年3,965萬公噸下降至108年2,697萬公噸，大幅減量1,268萬公噸。未來市府將持續依據《台中市發展低碳城市自治條例》、台中市溫室氣體管制執行方案，推動減碳工作。

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(中時 )