一位網友在全聯看到季節限定商品，「草莓卡士達蛋糕」價格為159元，立馬帶了個回家，結果一吃讓他愛上，貼文發出後也讓大批網友暴動。(圖擷取自臉書社團我愛全聯-好物老實説)

全聯福利中心是不少婆媽的挖寶勝地，除了不時出現打折優惠，更隨季節推出許多限定商品。日前一位網友在全聯看到季節限定商品，「草莓卡士達蛋糕」價格為159元，立馬帶了個回家，結果一吃讓他愛上，「草莓外層塗上薄薄草莓醬酸酸甜甜，海綿蛋糕軟中帶濕，中間卡士達醬不死甜。」貼文發出後，讓不少網友興奮地說要手刀搶購。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上發文表示，自己在全聯買了草莓卡士達蛋糕，上頭布滿了7顆大草莓，且蛋糕體配上外圍的卡士達醬，吃起來相當順口不死甜，讓他認為物超所值，「我覺得此po文一出，我會買不到它了，但是這個真的好好吃哦！」

貼文發出後，不少網友看到照片和價錢都認為值得一試，「晚點該來去看看了，草莓數量蠻有誠意的」、「立馬買了！好吃，還附盤子、蠟燭」、「真的會搶購一空」、「這個去年上檔時，就瘋狂買了好幾個，小孩超愛。」但就有網友反推表示，去年的價錢才129元，但今年卻漲至159元，且他認為口感「吃起來普通。」

此外，有網友滅火分享同款蛋糕的開箱體驗，他認為上頭的草莓不甜，且口感太軟爛，「上層草莓醬只有中間有，鮮奶油下方都沒有，中間卡士達醬也只有中間有」。蛋糕體吃起來也相當普通，他還是認為全聯的芋頭蛋糕CP值較高。

(中時新聞網)