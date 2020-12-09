已解散的前香港眾志成員周庭，因去年6月21日號召群眾包圍灣仔警察總部，與早前承認煽動及參與未經批准集結兩罪，被判監10個月，她在裁判法院申請保釋外出等候上訴被拒，今（9日）在香港高院原訟庭再申請保釋。法官張慧玲聽罷雙方陳詞後，認為申請人沒有顯示極高或合理上訴成功機會，決定拒絕周庭的保釋申請。

周庭代表律師指，周庭在事件中行為溫和平靜，沒有煽動他人使用暴力，也沒有呼籲他人破壞警總外牆或掟雞蛋，法庭不能把相關行為歸咎於她。律師又指出，原審裁判官判刑時，忽視了被告年紀及背景，包括她沒有刑事定罪紀錄，認為社服令或緩刑會是較合適刑罰。

香港律政司代表則反指，包圍警總的事件涉及人數多達9000人，有人堵路甚至刑毁，形容本案是其中一宗最嚴重的未經批准集結案，因此判刑應偏向阻嚇，認為刑期合適，申請人沒有合理成功機會，故反對周庭保釋外出等候上訴。

按24歲的周庭早前承認的案情顯示，大批示威者於去年6月21日早上，在立法會綜合大樓外聚集，至早上11時許，包括周庭在內的400名示威者在夏慤道聚集，期間周庭曾高叫口號並步向灣仔警察總部，在警察總部的主入口集結，集結期間，周庭拿擴音器，高舉紙板及叫口號。至晚上10時，有9000名示威者在警察總部和灣仔警署外聚集，示威者於翌日凌晨3時多全部散去，有關集結歷時共15小時。

同案的香港眾志原秘書長黃之鋒及主席林朗彥，早前亦就同一事件認罪，其中承認煽惑及組織未經批准集結兩罪的黃之鋒，被指扮演領導者角色，判監禁13個半月；承認煽惑罪的林朗彥則被判監7個月。

(中時 )