永遠不回頭！姚可傑再唱熱血經典 網友淚推：這是我的青春

有著搖滾教主稱號的姚可傑，為台灣知名歌手，高亢且嘹亮的嗓音特色，讓他成為眾多人喜愛的歌手。這次他與中原大學熱音社合作，重現經典神曲「永遠不回頭NEVER TURN BACK」帶大家重回當初熱血的心境。

「永遠不回頭」這首歌，是電影七匹狼的主題曲，由台灣歌手張雨生、王傑、邰正宵、東方快車合唱團、星星月亮太陽等人共出的電影專輯，至今已達千萬的點閱率。

姚可傑於1988出道合輯演唱《烈火青春》，並於2015年首張個人專輯《面對太陽》。這次擔任「永遠不回頭NEVER TURN BACK」主唱，他表示每次演出這首歌，都充滿不同的感受與感動，對這首歌充滿豐富的想法與堆疊，搭配不同的朋友演出，每次都是新的詮釋！

掀起熱議的一首歌，除了讓網友大淚推表示這是我的青春，也有許多人回應，「不愧是搖滾教父,聽到我喉嚨癢」、「經典，總能在大家的記憶中」、「還聽的歌還是不會被遺忘反而現在聽內心深處又多了感動謝謝陪我們渡過青春歲月」、「太感動了，2020年的終末還能聽到這首歌」。

(中時新聞網)