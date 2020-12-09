女星劉亦菲和唐嫣兩人是演藝圈眾所皆知的好閨密，日前劉亦菲在微博「盜圖」替唐嫣祝壽，釣出本人回應，期待劉亦菲到上海找她玩，兩人你一言我一語看出感情真的不錯。

大陸女星唐嫣6日滿37歲，演藝圈閨密劉亦菲也在當天貼出兩張壽星的照片，寫下「祝最親愛的生日快樂」，更表示之後要去上海找升格當媽的唐嫣玩，並給予溫暖的祝福，「願一切順遂，笑口常開，閃閃發光」；劉亦菲也大方說，自己曬出唐嫣照片是「盜圖」，十分俏皮。

日前劉亦菲在微博「盜圖」替唐嫣祝壽，釣出本人回應。(圖/ 摘自劉亦菲微博)

劉亦菲發文沒多久，儘管文章裡沒有特別標記唐嫣，但她也很快在底下回覆，「好的呢，等你（妳）來上海，要自拍還要發出來的那種」，開心收到閨密的祝壽；兩人好感情也讓粉絲看了歡喜，「要友誼長存呀」、「等妳倆的自拍，記得發」、「妳們出去玩躍分享自拍喔」、「仙女姐姐的朋友也是仙女」。

劉亦菲和唐嫣因拍攝《露水紅顏》成為好姊妹，私下都玩在一塊，無論是吃飯唱歌，連劉亦菲眼睛發炎，唐嫣還會主動替她滴洗眼液，在那之後兩人每年生日必定會在微博發文為對方祝壽，被粉絲們讚「真閨密」。

(中時新聞網)