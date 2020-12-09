印尼發生一起巨型風箏捲飛兒童的事件，12歲的男孩被風箏拉向空中，高度達到10公尺左右，更不幸的是繩索斷裂，男孩重摔落地，身上多處骨折，所幸在送醫治傷後已有好轉。今年8月在新竹舉行的國際風箏節，也曾有類似情況，巨型風箏的危險性不能不注意。

每日郵報(Daily Mail)報導，印尼蘇門達臘島楠榜省普林塞武攝政區(Pringsewu)在上星期二有風箏活動，據說是在一所中學的運動場放風箏。

報導沒有提供孩子的名字，新聞只以他的首字母IR來代稱。報導稱，這個男孩與哥哥們一起玩風箏，有3個人在操作，受傷男孩28歲的哥哥阿西爾（Acil）說，其他人正張開風箏當中，而IR正拿著繩子。

Bocah terbawa layang-layan Raksasa hingga terjatuh

男孩經常擔任拉繩的任務，卻沒想到這一天，風箏迎著風起飛後，強大的升力把IR給帶離地面，繩子旋即斷裂而摔落。

當地人趕緊將IR送到附近的診所，經過急救後轉送到可以進行手術的大醫院，IR 雙手有6處骨折。所幸在治療後，已經脫離險境。

兒童保護局(LPA)表示，兒童要放有適當大小的風箏，兒童體重輕，經常被太大的風箏給帶離地面，因此摔傷甚至致死的意外時有發生。

今年9月，印尼爪哇島的日惹，也發生一起14歲的男孩在被風箏線纏住，然後摔傷的意外，骨盤受傷。

(中時新聞網)