根據投信投顧公會資料以及晨星統計，10月份整體基金市場淨流出380億元，終結了連續6個月的淨流入，不過，法人表示，這一流出趨勢到11月份美總統大選後已回流。以資金規模以及資金流入情況來看，聯博管理資產規模居冠，PIMCO今年淨流入多，是基金品牌的後起之秀！

晨星基金指出，10月份終結了連續6個月的淨流入走勢，10月份整體基金市場淨流出 382 億新台幣，不包含貨幣市場之長期資產淨流出465億新台幣，然固定收益資產流量較9月擴大為 282億新台幣，替代投資及可轉換債資產流量則由負轉正，分別淨流入14億及8.54億新台幣。

晨星進一步指出，截至2020年10月底止，依照國人持有之管理資產規模來看，聯博投信居冠，所管理之國人投資資產已逾7,900億元新台幣，其次為安聯投信也超過5,400億元，而摩根投信近4,850億元。以資產類別來看，管理最多股票基金的是摩根投信，股票資產規模近2,200億元;而管理最多債券基金資產的是聯博投信，債券基金資產規模近6,000億元。

至於基金品牌淨流量排行榜來看，10月份淨流入第一名為PIMCO，淨流入金額約近180億元，資金主要流入動態多元資產基金及全球債券基金，分別淨流入金額分別為116億元及43億元。此外，最受歡迎基金品牌第二名為摩根士丹利，淨流入107億元，資金主要流入摩根士丹利環球機會基金、美國增長基金及美國優勢基金，10月份分別淨流入68億、25億及 16 億元。而國泰投信10月份淨流入80億元，主因為國泰亞洲高收益債券基金募集完成，吸引78.75億元。

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