政府推動前瞻基礎建設計畫、中美貿易摩擦促使海外台商回台投資，國內今年的水泥消費量可望創近十年來的高點；不止出貨量增加，在價格平穩、煤炭價格下跌下，市場預期，台泥（1101）、亞泥（1102）及信大水泥（1109）等水泥廠，今年國內市場的毛利率、營益率，都將創十年以來的高點。
目前國內水泥市場銷售量，台泥市占約3成、亞泥23％，信大市占6-7％。
根據台灣區水泥公會統計，至今年第三季，國內水泥市場的消費量有880萬噸，比去年同期增加7％。
在需求增加，價格穩定，加上主要生產原料之一的煤炭價格下跌，台、亞泥及信大水泥今年前三季的毛利都是近幾年來的高點；台泥台灣市場的水泥、預拌混凝土，今年前三季的毛利率18.4％，是近十多年以來最好的一年。亞泥國內市場前三季的毛利率有11.8％。
在進入年底趕工潮，加上今年科技廠辦建案大量增加，台、亞泥及信大都預期，今年第四季國內的營運，會是今年的單季最好。
累計今年前三季，台泥國內市場水泥及預拌混凝土的營收181.84億元，已比去年同期增加14.2％。預期，全年的年成長仍可保持15％上下。
亞泥指出，今年台灣內銷市場景氣改善，且，煤炭成本下降使毛利率持續提升，今年國內水泥、預拌混凝土的營收占比，將會比去年提升。
國內市場占信大水泥整體營收38％；信大指出，對國內市場今年可持穩有小幅成長，持審慎樂觀看待。
(工商 )
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