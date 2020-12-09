警方起出何姓男子作案用的改造手槍及子彈。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

31歲的何姓男子，疑因懷疑妻子有外遇，9日下午持槍前往台南市安平區健康二街妻子的娘家，對空開了3槍示警後開車逃逸，還好沒有人員受傷。管轄的市警四分局獲報以車追人，不到1個小時即在不遠處的育平路，將他緝捕到案，並當場起出1把改造手槍及6顆子彈。全案偵訊後，依槍砲罪嫌送辦。

據了解，今天下午4點45分左右，台南地方法院附近的健康二街某民宅前，突然連續傳出3聲槍響，附近民眾聽見後立即報警處理。警方隨即成立專案小組到現場採證，並調閱相關監視器，鎖定涉案的何男車牌號碼，以車追人。

17時30分左右，警方在華平路一帶逮獲涉案的何男，並在對方的座車內，起獲作案的改造手槍1支及子彈6發，並帶回分局偵辦。

據何男告訴警方，由於懷疑妻子外遇，兩人發生爭吵後，一氣之下才持槍前往妻子的娘家開槍。不過，何男的家人卻說，何男疑似有幻覺、幻聽，經常疑東疑西，甚至懷疑妻子有外遇，雙方多次發生爭吵；這兩天何男疑因沒吃藥也沒好好睡覺，一時想不開才持槍作案。全案偵訊後，依違反槍砲彈藥管制條例移送台南地檢署偵辦。

(中時 )