日爆紅肯德基懶人食譜！放入電鍋就有美味炸雞飯

外面販售的雞肉飯好吃秘訣在於軟嫩的雞肉以及香氣十足的雞油，YouTuber 「Play頻道偉鴻」於頻道分享，利用肯德基炸雞做出好吃的雞肉飯，簡易的做法讓單調的白飯，搖身變成雞香十足的雞肉飯。
食材只需炸雞、醬油、鹽、胡椒粉、米，小撇步將水換成雞湯，更能顯現雞肉飯的香味。將米洗淨後，把雞湯、米以及炸雞依序放入電鍋，加入醬油與鹽調味，就可按下開關，等待完成。
白飯把雞肉的油脂與雞湯吸飽湯汁，呈現粒粒分明的飽滿感，香氣十足，待米飯熟透後，將雞肉散開即可食用，偉鴻表示，可以多加點醬油調味，味道會更好，並提到十分適合將吃剩的炸雞拿來做成這道料理。
而肯德基炸雞飯也在網路上掀起熱議，網友狂讚，「想把這樣的炸雞飯做成飯糰，肯定很好吃」、「整塊炸雞丢進去煮成粥，也很好吃！」、「把雞肉剝開，變成絲狀，像是雞肉飯的感覺，那樣飯應該會比較入味」、「有做過，很好吃捏」。
(中時新聞網)
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