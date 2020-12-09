僑泰高中參加109學年度全國高級中等學校技藝競賽，拿下17個獎項，李明家勇奪鉗工職類金牌（左3）家長會長陳耀恭（左1）、董事長蔡玉堂（左2）、指導老師蘇澔翔（右3）、校長温順德（右2）、機械科主任翁珮瑜（右1）比贊肯定。（僑泰高中提供／黃國峰台中傳真）

僑泰高中參加109學年度全國高級中等學校技藝競賽，包含家事類、工業類、商業類共21職種競賽，拿下17個獎項，有4個金手獎、13個優勝，獲獎率高達八成，表現亮眼。

他們是機械科李明家奪下鉗工職種金手獎第一名、汽車科周俊廷獲汽車修護金手獎、餐飲科陳俊宇中餐烹飪金手獎、資處科蔡佳妮文書處理金手獎。選手們凱旋歸校，董事長蔡玉堂、校長温順德、家長會長陳耀恭等人，率領獅鼓隊與儀隊在校門口迎接，為選手、指導老師獻花。

勇奪鉗工職類金牌的李明家表示，由於鉗工需大量體力，每天放學後勤跑操場、做伏地挺身與仰臥起坐，晚餐後則反覆練習鋸切及剉削，到晚上十點才休息。比賽前一天更發生，雙柱式量錶的指針摔壞，所幸指導老師蘇澔翔立即協助處理，隔天才能順利參賽。

獲汽車修護金手獎的周俊廷說，獲選為選手後，一年來幾乎犧牲假日，賽前甚至練習到凌晨三點，但艱辛的訓練過程中，學到的不只有是技術、生活的自主管理，還有抗壓能力的提升。還有指導老師蕭丞凱主任總是耐心教導，並不斷給予精神上的鼓舞，才拿下金手獎第七名。

校長溫順德指出，秉持適性揚才的理念，僑泰打造多元的學習環境，除與各國中合辦技藝學程，協助學生職涯探索，並提供優渥獎學金，讓國中技藝競賽優異同學直升僑泰，加入儲訓選手行列；另外董事會每年提撥150萬元，購買訓練材料及設備，讓選手無後顧之憂，加以老師犧牲假日指導，選手也全力配合訓練，才能繼技能競賽勇奪麵包製作金牌後，再拿下技藝競賽鉗工第一。

(中時 )