一年可救下5座大安森林公園的樹。壽險公會已開始推動電子保單上區塊鏈，12月進行實測，由國泰人壽等八家公司先行，除必要簽名及風險告知書外，所有保單電子化上區塊鏈，未來保戶只要輸入身份辨識，即可看到名下所有保單及保單內容，並可分辨保單真偽。

由於現行一份保單需要印製20～100多張紙，壽險公會統計，若22家壽險公司保單全部電子化上鏈，一年可省下新台幣5億元的成本，少砍二萬多棵樹，等於一年可以救下五座大安森林公園的樹，亦是落實金管會要求的ESG。

首波試辦電子保單上鏈的公司有國壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、台灣人壽、中國人壽、三商美邦人壽及元大人壽。

壽險公會2020年7月開始試行理賠保全聯盟鏈，即保戶只要向一家保險公司申請理賠或保單資料變更時，同樣承保此保戶的鏈上所有保險公司都會接到通知，進行相關理賠及保全動作，保戶不用再一家一家申請，首波共11家公司上鏈，即前六大壽險、元大壽、全球人壽、第一金人壽，加上富邦產險、國泰世紀產險。

經半年運行順利，2021年初將會有19家壽險、10家產險上鏈，保戶只要有29家保險公司的相關保單，就可一個動作搞定全部保單。

壽險公會也從12月開始推動電子保單上鏈，現行壽險業一年要印製數百萬份保單，一份紙本保單成本要50～100元，用掉20～100多張紙，一整年下來要砍兩萬多棵樹，印制成本5～6億多元。

未來改用電子保單且上區塊鏈保存，每份保單只要付10元的儲存費及憑證驗證費用，保戶可上網查詢名下所有保單及保單條款，同時保單理賠時也可有效防偽，若22家壽險公司全部推電子保單上鏈，即可大幅節省成本及紙張，10年就可救下20萬棵樹，落實環境保護救地球。

壽險公會表示，初步是新契約保單先電子化上鏈，舊有的有效契約會陸續電子化或進行保單條款超連結，下一步就是推動保單存摺，保戶可上網查詢所有保單、試算保障缺口，投保、理賠、保全等都可線上完成。

(工商 )