全球遭新冠肺炎衝擊，產業拚復甦商機，塑膠產業界9日在台中塑膠中心舉辦「以前．疫後，塑膠產業領袖對談」，台灣防疫有成，塑膠產業挺身而出，提供口罩材料、醫用手套、防疫噴瓶、防護面罩等防疫關鍵產品，保護民眾健康，助攻外交不可或缺的角色。

這場對談高峰會，全台重量級15家塑膠企業，包括上游原料業的台塑、長春、南亞、長興、李長榮、台聚，及中下游製品業的集泉、銓寶、大東、高鼎、有美、水順、本源興及美一等，展現產業團結齊心，探討後疫情時代塑膠產業朝以人為本、安全距離、與自然共存的新挑戰與機會，期能開創價值及拓展新局。

台中塑膠中心董事長蔡明忠表示，盼產業攜手合作創造更大的社會價值，塑膠產品伴隨不同世代需求，在生活中展開不同的應用，建立正確的使用習慣。

「準備好轉型，迎接未來挑戰與機會」，產業對談中，業者從自身經驗出發，分享邁向疫後重生之路的觀點與實踐。

活動同時打造「塑膠產業老照片展」，集結產業興起具代表性歷程意涵的企業老照片，由70年代十大建設興起、加工業蓬勃發展，80年代自動化導入，經2000年環保意識萌芽，業者憑藉不屈不饒精神，走過台灣的產業更迭。

(中時 )