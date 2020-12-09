台股要賺錢，要全靠這個字：「敢」。台股大盤連六天創新高，最高點14427點，還找不到天花板，多頭來勢洶洶，但可能有一半以上的散戶都賺不到，全因為他們都「不敢」買股票，而且很可能在大盤過13031點之後就再也沒進場，1300點完全沒賺到。

相信在做投資的人，都會知道什麼是叫做殖利率，而殖利率的相反或稱倒數，就是本益比。很久以前殖利率是10%，那本益比就是10倍，當殖利率降至3%，本益比會變成33倍，假設EPS不變，那股價可是往上翻了3倍多。這個簡單的道理，在今年完全爆發，因為基準利率趨近於「零」，殖利率的要求低到不能再低，本益比提高，股票當然會漲。

台股在8523點，如果你不敢進場買股票，今年台股就賺不到大錢，指數除了橫盤整理外，完全不回頭做第二隻腳，到今天包含股利報酬，已經大漲超過70%！所以如果不懂這個殖利率與本益比的道理，根本不「敢」買股票，做當沖短進短出，可能會完全錯過這波行情。所以只要全球央行能維持零利率下去，加權指數要萬五、萬六、萬七，甚至大盤兩萬點也都不是不可能。

但操作股票不是用喊點數的，一開始「敢」不敢買股票，就可能分出勝負。就算不從8523點開始看，從10月開始，如果敢在美國大選前恐慌時進場買股票的，到現在大多都能賺錢。11月和12月到現在合計漲超過1800點，但是時間卻是一個半月都還不到，這頭黃金「快牛」，股民想賺錢之前，必須先問自己，敢不敢抓住牠？2021年相信台股還會再衝，敢買就敢賺，敢追就有機會！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)