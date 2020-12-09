疫情肆虐下，民眾居家的時間變得更多，許多人對於家內環境的要求更高。台灣大學森林環境暨資源系教授王松永表示，其實居家時若能多接觸木製品，對身體健康有相當正面的好處，像是安定腦波、調節室溫、刺激副交感神經穩定情緒、甚至還能幫忙吸收有害眼睛和皮膚的紫外光。

王教授指出，木材是有生命的天然有機材料，像是台灣環境的溫度和濕度都偏高，木作運用在室內裝潢時，可以使相對濕度降低8-10%。除此之外，木製品對人體的影響還包括：

1.手指接觸木材時，腦部α波變化較少：

當腦中出現α波的時候，身體會分泌β皮內素以及甲狀腺刺激素，這種腦內賀爾蒙對人體有益。王松永教授指出，這可解釋為木材對人而言，是比較溫和、自然舒適又有重量的材料，因此撫摸時木製品時，腦部α波變化較少，有助降低腦疲勞。。

2.木質的毛細孔具調溫作用：

木材具有室溫調節作用，若是住在比較高濕度的區域，以木板裝修室內的牆面、天花板、地板的話，春、秋、冬可以讓室溫提高0.3-1.5°C，夏天則能降低0.1-2°C，的確有冬暖夏涼的效果。

3.木材香氣刺激副交感神經：

王教授說，一定濃度的純木材香氣可以讓人心情放鬆，另據《國産造林木材應用於木構造建築》一書指出，當吸入柳杉香氣之主成分之α-蒎烯(α-pinene) 及檸烯(Limonene)時，收縮期血壓與腦血液之血色素（hemoglobin：Hb）濃度均會減低，意味著心情會放鬆。

4.室內有木材時，會吸收對人的眼睛及皮膚有害的紫外光：

一般而言，木材反射率和人們的肌膚相同，約50~60％，對眼睛較柔和，也會反射使人們感到溫暖的紅外光。我們凝視木材紋理時，也會促進腦部α波的發生，具有視覺上的安慰效果。

不過許多人以為，木材都要砍伐樹木，對環境造成破壞。對此，林務局林華慶局長說，「木材是可再生的資源，就資源角度而言，若生活裡完全不使用木材，即意味著必須用水泥、塑膠等消耗性資源，從挖掘開採到生產過程中，消耗甚多能量，且無法分解，反倒形成諸多廢棄物，相較之下，能夠再生的木材是最好選擇。」

國人對木材的喜愛遠大於其他材質。木材不僅給人溫暖溫和的感覺，隱隱跟我們體內的大自然DNA相互呼應。(圖/交通部林務局)

有興趣了解更多台灣木材現況的民眾，可以前往台北市南港展覽館參觀《2020臺灣國產材館「蓋一幢會呼吸的里山小木屋」》大展。展期從12/10(周四)到13日(週日)一連四天，上午10時到下午6時；週六、週日開放12歲以下兒童由家長陪同入場參觀。不論想蓋個小木屋，還是讓家變成會呼吸的森林浴場，都能提供民眾與專業界嶄新的國產材視野，帶領找尋可以將想法落實的機會。

(中時新聞網)