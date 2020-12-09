緊鄰扇形車庫辦公大樓招商一再流標，交通部長林佳龍不諱言，阻絕視線，乾脆拆了。（吳敏菁攝）

「戶羽機關車園區」，獲得交通部觀光局核定2000萬元，主體配置已經大體完成了，讓人相當驚艷。（吳敏菁攝）

臺鐵局3年前開始委託顧問公司辦理「彰化扇形車庫周邊地區整建營運移轉案」招商，至今流標再流標，9日交通部長林佳龍不諱言，連棟緊鄰扇形車庫棟增築的閒置辦公大樓，造成視覺上的阻絕，也讓人進入扇形車庫如走迷宮，可以考慮乾脆拆除算了。

扇形車庫即將從縣定古蹟，升格國定古蹟，國寶級火車頭將入續回來進駐，9日交通委員會一行考察彰化台鐵宿舍群和周邊土地招商規劃情形，除了台鐵宿舍群要修復，計畫委外營運資產包括彰化機務段1至3樓辦公室、警衛室、鳥瞰臺、化驗室及儀校室等。希望以博物館商店及休憩販賣部，引進民間資金以ROT模式投入，以扇形車庫的獨特性商標，引進民間租金及企業經營模式，創造周邊商機，提供休憩環境。

交通部長林佳龍直指，這個招商案又要第三次招標了，可能還會流標，如果有需要，不如考慮實際就拆了，並舉法國羅浮宮貝內，津銘蓋金字塔，呈現新舊並陳，但強調如果要蓋新建築融入周邊文化地景，讓人們入住就看到扇形車庫，一定吸引國際觀光客，還可以有賣店等，增加商業機能。

彰化市長林世賢則簡報，公所積極投入扇形車庫友善觀光廊道，扇形車庫周邊停出問題倍受詬病，已後車站的停車場，打造一條提供行人散步、漫遊的綠色軸線串聯。

林世賢並搶先預告，彰化市公所並利用周邊閒置土約2000多平方公尺，打造「戶羽機關車園區」，獲得交通部觀光局核定2000萬元，主體配置已經大體完成了，讓人相當驚艷，驚喜扇形車庫周邊有如此廣大綠色腹地。園區呈現鐵道故事，預計2021年2月底完工，彰化市又多個無法被複製休閒園區，「漫遊經典小鎮來出發了！」

(中時 )