以風能教育為主軸的「達德能源環境教育中心wpdEEC（wpd Environmental Education Center）」，歷經2年籌備、日前正式通過環保署認證，並於9日於社會創新中心進行揭牌典禮。

達德能源集團營運長歐貝合信（Achim Berge Olsen）表示，這是集團首次嘗試透過環境教育實踐社會企業責任，為了讓更多朋友實際了解風電，達德能源累積近十年陸域風場導覽經驗，與科普教育、環境教育的各界夥伴合作，走出教室、以多元方式推廣風能；近年更與台中「EIET生態遊戲解說營」合作，以台中大安為基地，設計出深具在地特色的系列教案、獲得好評，在環保署及台中市政府的鼓勵與輔導下通過環保署認證。

德國在台協會副代表陶艾瑪（Dagmar Traub-Evans）認為環境教育應從小開始，因為地球的命運掌握在我們和下一代的手中，透過環境教育活動，讓更多學童注意環境議題、解決環境挑戰，對於達德能源的環境教育中心獲得台灣政府認證，她也肯定這是很棒的台德合作經驗。

「EIET生態遊戲解說營」執行長鄭清海自小學老師退休後，深感台灣土地的美好逐漸被破壞流失，因緣際會從社區解說員的小型團隊開始，到如今最多可動員200位志工的規模；走過台灣18個縣市、舉辦超過600場活動，過去聚焦以河海為主題的環境教育，直到達德能源主動尋求合作，與團隊彼此激盪，將海洋環境教育結合風能教育，目前來自各行各業的夥伴，已累積超過三百個教案。他也特別感謝達德提供專業知識與經費協助，未來團隊與環境教育中心已規劃超過兩百場次的風能和生態相關活動，更將把環教活動送到偏鄉。

(工商 )