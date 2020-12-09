丁噹與Cindy袁詠琳組成「噹辛一點」推出單曲〈我要我〉，今（9日）舉行視訊記者會，兩人現在上海當鄰居，丁住15樓、袁住12樓，袁詠琳說，丁噹很照顧她，會煲雞湯、牛骨湯給她喝，是溫柔暖心的姊姊，因此她想介紹男友給丁噹，但卻不小心爆料「她很挑啊」、「我每次有聚會都會邀她一起，其實她自己也蠻有搞頭的，不用擔心。」

兩人因參加陸綜《乘風破浪的姐姐》成為好閨蜜，興趣相近，個性互補，在離鄉打拼的日子相依為命，丁噹早睡早起、注重養身，袁詠琳不論幾點睡都是中午起床；丁噹善體人意，說話溫柔，袁詠琳個性直接、不太修飾，視丁噹為值得學習對象，覺得有姊姊相伴沒有男朋友也沒關係。而袁詠琳原本預計33歲去凍卵的計劃再往後延，她說，今年是很大的翻轉，讓她忘了需要另一半，想要好好珍惜現在的機會，不急著嫁了，但如果返台仍會去做凍卵。

兩人近來工作邀約滿檔，人氣持續攀升，更有熱情粉絲搶著當他們經紀人，丁噹日前出席活動後，竟有女粉絲一路緊跟著她，後來丁噹拍照時，該名粉絲竟從走廊窗戶爬進來說「我要當你們經紀人」；袁詠琳也收到許多粉絲的履歷表，想要申請當剪接師、助理，幫忙她扛行李，讓她看了相當感動。

兩人今合體拍攝〈我要我〉舞蹈版MV，丁噹是情歌天后，一直遺憾當不成唱跳歌手，這次特別展現舞藝，也希望未來繼續跟袁詠琳合作推出新作；袁詠琳直言自己女粉絲居多，粉絲當中有95%都是女生，她今小露蠻腰，笑說不用肉體吸粉。而丁噹10日在TME live 超現場，帶來「我要我精彩」個人線上音樂會，袁詠琳也放話：「我當嘉賓，我們合唱比原唱好聽。」

丁噹與Cindy袁詠琳自組「噹辛一點」，推出新歌〈我要我〉。（相信音樂提供）

丁噹和袁詠琳「噹辛一點」合體，9日接受媒體視訊訪問。（相信音樂提供）

丁噹近日拍攝雜誌美照。（相信音樂提供）

(中時 )