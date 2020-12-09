渣打集團發布2021年全球暨台灣經濟展望，指出明年重點仍無法避免地聚焦在疫情的衝擊，不過隨著疫苗問世，全球經濟表現將在2022年恢復正常化，回到4.0％的全球GDP成長率，接近過去10年全球GDP平均成長率3.7％，在全球經濟重回更強健穩固的基礎之前，預期全球各國央行將維持寬鬆政策。

渣打銀行東北亞區資深經濟學家符銘財表示，中美貿易持續緊張，以及全球供應鏈分散佈局的趨勢，企業逐漸由中國移轉至其他地區，預期明年台灣經濟（尤其是科技業）可望持續受惠於資金回流。同時，全球主要市場在疫情過後重新開放與原物料價格反彈，對於台灣的紡織、橡膠或塑膠等非科技業的出口表現則是利多，預估2021年台灣GDP成長率可達3.3％。

符銘財指出，影響台灣2021表現的主要動能仍來自全球經濟需求復甦與反彈，台灣將會聚焦在維持市場流動性，並提供振興或支援給受疫情衝擊較大的產業，而疫苗問世與施打，對於提振市場信心與整體經濟表現也有雙重助益。

然而，台灣經濟發展過度集中科技業則是一項必須關注的風險，科技業目前占台灣出口比重近60％，占GDP 約29％。近來相關數據顯示，半導體設備的進口已呈現下滑，必須持續留意對2021年台灣經濟的影響。此外，今年某些大環境特定因素推升科技業表現，例如遠距工作的需求，為趕在美國大限前出貨的科技產品急單，以及企業在解封後積極重建庫存的「預防性」訂單，上述情境在2021年重演的可能性偏低，這也考驗科技業如何維持成長動能。

(中時 )