前高雄市市長韓國瑜，任內主打的「路平、燈亮水、溝通」政策，在他遭罷免後仍為人所熟知，連北韓半官媒粉專「朝鮮經貿文化情報DPRK」在宣傳境內建設情況時，也稱這是基本的。而「路平、燈亮水、溝通」這句話，也引起台灣網友的熱烈討論，有網友直言，看了照片之後很想去觀光。

臉書粉專「朝鮮經貿文化情報DPRK」今在臉書上PO出幾張新住宅區建設整備的照片，並表示，路平，燈亮，水溝通，這是基本的。截至目前為止，電力不穩的情況已經愈來愈改善，新建民宅也如雨後春筍般平地而起，雖然還有待進步，但是，苟日新，日日新，又日新，方不負卓絕偉人與先烈創立共和國的目的。

有不少網友看到這句話後想起了韓國瑜，「還少了月亮跟著X子走這句」、「我們有位人才很適合去朝鮮幫忙」、「但是台灣有位市長就是主張路平，燈亮，水溝通，最後被罷免了」、「小編我怎麼覺得你在嗆某位市長，484我的錯覺」、「韓流外溢」。

不過，有有網友討論起朝鮮境內建設的情況，「太陽能發電，朝鮮早在環保尖端」、「這種高度的住宅比中國大陸與南韓好得多，沒有壓迫人的感覺」、「感覺很棒，好想去朝鮮觀光」、「我相信北朝鮮未來會越來越好」。

(中時新聞網)