藝人隋棠今年成為《蝴蝶朵朵》計畫的種籽講師，利用繪本落實兒童性侵害防治觀念，時常關注時事的她，近期也在臉書發文指出，看到單親媽媽被判決新聞，只覺得雙頰發燙。今（9日）隋棠出席活動接受聯訪表示，所有的公眾事物都是需要大家多關心，對於網友謾罵，棠棠坦言：「每一個聲音都應該被尊重，每一個人都有發表自己想法的權利」。

女神隋棠關注弱勢孩童 出席活動再談時事

孩童議題為何讓棠棠如此有感，她坦言，因為做兒童性侵防治已一年了，所以對小孩事情較敏感，隋棠表示：「在這些事件裡，小孩是最可憐的，這個已經是毋庸置疑」，至於為何會想深入探討，她指出，「就是因為孩童太可憐，我們不想再讓別的小孩發生一樣的事情，所以不能只光解決問題，而是要找尋根源，這才是一個正確方式」。

藝人隋棠。（擷取自隋棠臉書）

發文本來是出於一片好心，最後卻成箭靶，隋棠說：「這個社會本來就應該要有多種聲音，也應該要有更多人來關注，不如我們就先喝杯茶冷卻一下，讓自己頭腦思路更清晰」。她引用唐鳳曾說的一句話：「越多公民來參與這些公眾事物，社會才會進步，就算是酸民說的話，也可以是有建設性的」。隋棠表示，大家應該要看，是從哪個角度切入，甚至該如何使用這些語言，也因這番話，讓她有了另一種不同的思考方向。

面對記者提問，老公是否知道妳所經歷的這一切？棠棠則是笑笑地回應：「他其實沒有很清楚，畢竟他中文沒有很好，他這個人本來神經就比較大條，除非我自己跟他講，我們才會相互討論」。

（攝影剪輯/邱子軒）

(中時新聞網)