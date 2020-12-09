我國駐外館處今天再傳兩起新冠肺炎確診。駐泗水辦事處一名當地工作人員於本月8日確診，目前已經居家隔離並接受治療。駐處已依據緊急應變計畫及印尼政府相關規定，立即啟動防疫應變措施；駐芬蘭代表處一名人員於本月5日確診，已遵照醫生指示，持續居家隔離及接受治療。

外交部指出，除全面消毒駐泗水辦公室之外，駐處已主動依據接觸史採檢其他5名人員，結果均為陰性。為確保全體同仁健康，這5位人員目前也都居家隔離，將等到隔離期滿並進行第2次採檢陰性後，才會恢復正常上班。

駐泗水辦事處各項業務仍然維持正常運作，並將持續注意當地疫情發展，在確保人員健康的情況下提供國人服務。外交部也會隨時與駐外各館處保持密切聯繫，瞭解員眷的健康狀況並採取必要的防護措施。

外交部指出，我國駐芬蘭代表處遵守當地政府遠距上班防疫規定，實施居家上班、分組分流措施，該名確診人員因此並未曾與其他同仁直接接觸。為求審慎，駐處於本月9日安排辦公室與公務車輛全面消毒。目前代表處其他同仁健康狀況良好，業務運作正常。

由於歐洲疫情仍不穩定，為落實防疫工作，並確保駐處同仁及公眾健康，代表處的領務櫃台已採電子郵件預約方式辦理；有需要協助的我國僑民可先電話聯繫駐芬蘭代表處，以利安排服務。

(中時 )