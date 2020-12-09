屏縣府啟動穆斯林友善觀光場域（MFE）認證輔導以來，至11月止，旅宿與伴手禮共有12家業者獲得認證。（謝佳潾攝）

屏縣府啟動穆斯林友善觀光場域（MFE）認證輔導以來，至11月止，旅宿與伴手禮共有12家業者獲得認證。（謝佳潾攝）

屏縣府啟動穆斯林友善觀光場域（MFE）認證輔導以來，至11月止，旅宿與伴手禮共有12家業者獲得認證。（謝佳潾攝）

屏縣府啟動穆斯林友善觀光場域（MFE）認證輔導以來，至11月止，旅宿與伴手禮共有12家業者獲得認證。（謝佳潾攝）

全球穆斯林人口18億，每年逾13萬人來台旅行，屏縣府為搶攻大餅，今年起積極輔導觀光業者取得穆斯林友善觀光場域（MFE）認證，至11月止，旅宿與伴手禮共有12家業者獲得認證，而為讓穆斯林旅人在食宿遊購行中感受到屏東多一度的溫暖，還客製化建構穆斯林友善遊程，貼心標註特色景點與獲證店家。

縣府交旅處指出，目前來台的穆斯林旅人雖有8成留在北部玩，但換個角度想，也許就是因為中南部的環境、設備尚未建置完成，讓穆斯林朋友不知道來南部該從何玩起，因此可以想見若把場域打造起來，商機會相當可觀。

交旅處透過國際穆斯林觀光產業聯合發展協會輔導境內店家，讓業者了解穆斯林的食宿環境需求並進行改善，如安排預約清真餐飲、規畫禮拜空間、設置淨下設施（如廁時的沖洗設備）、以及介紹有不含豬肉或酒類且可供選購的產品等，此外還設計提供DIY活動、英文服務與穆斯林旅遊等資訊。

交旅處說，在一系列輔導下，目前獲證的旅宿有墾丁亞曼達會館－索維拉餐廳、墾丁假期渡假飯店、屏東墾丁馬爾地夫溫泉大飯店、盤古拉花園度假民宿、台巴太天空聚落民宿、卡米克墾丁民宿、墾丁光現旅宿、愛晴海民宿。

至於伴手禮有福包園手工包子饅頭、福灣巧克力、華珍煎餅(花生、南瓜子、黑豆及芝麻等4個口味)、盧家芒果(芒果乾)等。此外，縣府也積極客製化建構穆斯林友善遊程，並在遊程中加入縣內特色景點、獲證店家，盼讓穆斯林旅人樂遊屏東。

(中時 )