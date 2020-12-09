以客製家具為主力的商億-KY（8482）9日公告將投資5000萬美元擴建家具生產廠房，商億-KY同時在線上法說指出，儘管上半年受疫情影響營收衰退兩位數，但從7月開始營收逐漸回溫，主要受惠於居家工作趨勢及購屋需求增長，挹注第三季營收相較去年同期成長20％，目前第四季營收亦有望年增二成，且訂單能見度看至明年上半年，有必要擴廠擴大產能。

商億-KY指出，公司持續開發其他產品組合，其中非沙發產品已增至43％，且為風險管理，持續拓展其他市場，目前美國地區營收比重已降低至約90％。至於供應端受影響有限，中國杭州三個廠至三月復工率達九成，而泰國廠並不受影響。

第二季需求端受影響主要是美國客戶暫時關閉其店面至四月底，標準化訂單亦連動延後兩個月出貨（訂單未被取消），但客製化訂單（預售商品）仍持續製造出貨，因出貨延宕而使得第二季營收相對去年同期衰退15.5％。

商億-KY表示，第三季相對市場需求回溫且需求成長快速，尤其美國線上消費動能強勁，商億從7月開始營收逐漸回溫，且受惠於居家工作趨勢及購屋需求增長，以使得第三季營收相較去年同期成長20％。

展望第四季預期成長動能仍強勁，主要是受惠於居家布置需求旺，預計第四季營收仍有望較去年同期成長20％，且預期至明年上半年前，主要客戶訂單將維持強勁成長。

(工商 )