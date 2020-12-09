專為國際投資者機構、企業、城市及國家等提供環境訊息並協助其管理氣候變遷衝擊之全球環境非營利機構CDP，於12月8日公布2020年氣候變遷專案評比成績，第一金控獲評最高「A」領導等級，為國內唯一兩度獲評「A」且連續三年位居「領導等級」之金融業。

CDP代表著515名管理超過106兆美元資產的國際投資機構等，每年根據股票市值邀請全球各產業之大型企業，透過CDP揭露平台揭露氣候變遷對企業衝擊、風險與機會之管理作為，2020年全球共計9,600家企業填報CDP氣候變遷問卷，家數創歷史新高。

第一金於CDP氣候變遷問卷獲評「A」，象徵著集團在環境保護政策與氣候變遷治理的強盛企圖心、各項環境永續措施的行動與資訊揭露的透明度均位居領導等級。

第一金積極強化氣候變遷相關治理能力，除將包含氣候變遷之新興風險納入風險管理政策，簽署支持並依氣候相關財務揭露建議（TCFD）盤點及辨識影響營運活動面之氣候變遷風險與機會，遵循聯合國責任銀行原則、責任投資原則及永續保險原則，將ESG議題融入投融資、承銷及保險等核心業務之發展策略及作業流程，訂定永續授信、永續投資及永續保險政策，引導並支持整體社會邁向永續發展。

第一金更致力提升氣候相關財務揭露數據之完整度與透明度，自2011年起推動節水、減碳及氣候行動專案；每年取得第三方ISO 14064-1溫室氣體盤查驗證，全臺營運據點全數導入ISO 14001、ISO 50001環境及節能管理系統，以提升環境、節水及減碳績效；估算因應氣候變遷風險機會之碳管理成本及減緩、調適等措施；計算投（融）資對象碳排放量，並依循國際框架導入氣候變遷情境，分析各種情境下的財務衝擊，據此納入業務經營流程，考量氣候變遷減緩與調適措施或貸後管理監測行動等；針對已採行之「綠色融資審查原則」、「永續授信」及「氣候變遷風險管理」等，規劃互動體驗式的環境教育課程，持續透過「第一銀行綠色金融教育館」擴大向公部門、企業客戶及社會大眾推廣。

展望未來，第一金秉持核心職能及「綠色金融」經營理念，持續關注國內外永續金融發展趨勢，將積極導入及簽署赤道原則，持續強化TCFD之資訊揭露完整度，建置產業氣候變遷風險等ESG敏感因子，並將審查項目納入投融資決策過程等，擴大金融業於財務供應鏈上之永續影響力。

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