台南藝術大學團隊深耕台南官田、大內與六甲等山區社區，辦理行銷、文創、有機農業課程，協助社區推出特色產業、深度農村旅遊，13日將於西拉雅國家風景處官田遊客中心草原舉辦成果展，有在地小農市集、DIY手作課程、酪梨、菱角特色料理免費試吃，還有南藝大學生音樂演出。

南藝大獲教育部大學社會責任實踐計畫補助，振興台南山區地方弱勢產業，從行銷、文創、有機3大主題幫助官田東西庄社區、六甲菁埔社區、大內石子瀨等社區居民學習用影像紀錄在地故事，把農村廢物變成藝品，學習有機友善耕作，更推出深度農村旅遊。

校長詹景裕表示，這個計畫深耕在地與產業，整合跨科系院、跨校團隊之能量，由計畫主持人蘇一志教授帶領吳佩珊助理教授、有機農業業師許玉燦、影音業師陳碩儀導演、戲劇業師蔡明璇博士、纖維藝術家陳梅娜、劉盈妡與周穎萱、以及泥染專家廖倫光，於7月至11月在開設有機農業、影音行銷、故事劇場與文創編織等相關課程。

為展示計畫成果，13日星期日上午10時至下午17時將於西拉雅田遊客中心草原舉辦動靜態皆有的成果展示，提供官田、大內與六甲3區的12道特色料理供民眾試吃，還有精彩的學生音樂表演，在地特色的小農物品供兌換，數量有限，誠摯邀請民眾共同參與。

(中時 )