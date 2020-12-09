嘉義縣文化觀光局為推廣阿里山台18軸線觀光產業，9日舉辦觀光產業輔導成果發表會，更攜手KKday與新成立的「嘉義縣阿里山台18產業觀光協會」，簽署三方合作MOU，展現發展阿里山台18軸線觀光產業的企圖心。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣以「人進物出」作為推動概念，在「人進」觀光旅遊全力輔導在地的旅宿業者，協助空間改造，提供遊客更好的住宿環境與品質；「物出」的部分，主推「嘉義優鮮」品牌，推廣嘉義在地的優質農特產品與伴手禮，更針對旅遊軸線推出代表性的「軸線精品」。

今年更積極輔導擁有觀光成熟度的台18線成立軸線異業結盟協會。翁章梁強調，阿里山台18產業觀光協會的成立是起點，搭配「嘉義優鮮」整體識別、旅宿風格營造及觀光學院的扎根學習，全方面提升觀光產業質感，並攜手KKday平台進行跨域合作。

嘉義縣文化觀光局表示，在伴手禮推廣方面，今年重新辦理伴手禮徵選，以「嘉義優鮮」為整體識別，遴選軸線代表精品伴手禮，讓遊客順著旅遊軸線吃玩買，規劃伴手禮加值輔導，以在地元素進行品牌優化設計，提升品牌識別度；同時帶領22間伴手禮業者北上竹科園區與職工福利聯合委員會進行媒合，增加年節採購的曝光度與機會。

在軸線區域異業結盟面向，嘉義縣文化觀光局今年攜手KKday與甫成立的阿里山台18產業觀光協會，合作推廣台18軸線觀光旅遊產業，限時免費提供Rezio一站式整合預約系統，提升店家的經營效率和準確性，並整合30家業者推出聯盟套票，打出軸線特有氣味明信片，拍攝軸線專屬形象影片，透過一系列識別，強化軸線旅遊亮點。

(工商 )