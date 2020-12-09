國內賄選案例層出不窮，但用「性交易」換選票字額相當罕見，跨性別張姓男子遭控在今年1月總統大選前，於臉書、IG貼文表示「只要韓粉不去投票，我將無償提供一次難忘的性服務」，涉犯《總統副總統選舉罷免法》，高雄地院9日判他有期徒刑9月、褫奪公權1年，緩刑2年。可上訴。

36歲的張男今年1月9日在私人臉書、IG公開貼文表示，「實在是沒招了，能為國家貢獻的專長或影響力也不夠...那就這樣吧！」貼文內指出「如果你是韓粉（需提出各種社群媒體的發言或發文佐證），只要能1月11日不去投票（需將身分證寄至指定的地點，我會拒簽收原址退回），我將無償提供一次一定令你難忘的性服務」。

張男貼文一出，就立刻遭到大量轉載，且被人檢舉疑似賄選，高雄地檢署也依總統副總統選舉罷免法將他起訴。高雄地院審理時，張男坦承犯行，法官綜合考量他的犯案動機及造成的危險程度不大，判他徒刑9月、褫奪公權1年，緩刑2年，全案仍可上訴。

(中時 )