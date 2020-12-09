2020年剩下最後一個月了，不少單身者都希望能趕快脫單，和另一半一起歡度聖誕節、跨年等節慶。知名命理專家艾菲爾老師今（9）日就在臉書上點名4個生肖，表示他們天氣越冷桃花越旺盛，12月超有機會脫單！此外，還分享了冬至操作「桃花姻緣」的秘法，想終結單身的人千萬要把握機會！

【第四名、生肖牛】

生肖牛在陽曆12月，感情會有驚喜變化降臨。這是一個愛情邁向穩定的時刻，有伴者，你們磨合的越來越好，對於彼此的瞭解也更加的深刻，大有可能在農歷年前就能討論婚事丶見父母，這樣踏實的關係，讓你感到甜蜜安心。單身的生肖牛，月老將帶你認識一位與你有相同興趣的人，你們非常有話聊，很快就能擦出愛的火花，你不如嘗試主動一些，愛情好運可不是每個月都會降臨的喔。天然的托帕石，可以為你增強溝通丶化解誤會。

【第三名、生肖猴】

在陽曆12月，生肖猴將擁有喜慶洋洋的大好運，更可能有婚姻之喜！天氣越嚴寒，你的愛情運就越旺，單身的生肖猴會放下之前對另一半的堅持與偏見，反而因此讓你發現過去不曾注意過的好對象，而且對方真的待你極好，你們將發展出長久穩定的愛情。另外身邊認識已久的異性朋友，你們也很可能從朋友漸漸發展為戀人。總之，12月無論是有伴丶或單身的生肖猴，你們都可揮別過往的模板，迎來欣喜的改變，使你們成功獲得美滿愛情。天然的石榴石為你增添女性魅力。

【第二名、生肖龍】

進入陽曆12月，生肖龍的愛情運勢會有各種驚喜降臨！你期待的事就要發生，能夠重新獲得感情的激情，對自己也更有自信，容易遇上驚喜表白，或是邂逅了你過去不會考慮的異性，但最後你倆都互有好感，很快就能展開交往！所以12月，生肖龍假日記得多外出走走，特別是聖誕節，你認識新對象的機會絕對大增。另外，身邊那種有點熟丶又不太瞭解的異性朋友，只要感覺還不錯，那就可以更深入解對方，因為對方極可能就是你期待已久的那個他。月老紅繩招桃花與好人緣，讓你人氣旺丶人品大爆發。

【第一名、生肖蛇】

陽曆12月，生肖蛇有著和諧圓滿、喜事到的大好運！越到寒冷的冬天，你真的就越想要有個美滿的愛情，可以被人寵溺呵護，心底更是默默羨慕身邊已經脫單的朋友。而陽曆12月就是你的最佳機會，現在的你就處於容光煥發的時候，身旁將有成熟穩重的對象對你示好，若對方的條件不錯，請你一定要考慮看看喔。而交往中的生肖蛇，關係變得更加穩定，能圓滿的享受二人世界的歡愉。在衣櫥懸掛天然翡翠的公雞掛件，可以斬斷爛桃花。

★冬至招人緣丶旺桃花秘法

12/21冬至當天想轉運，首要就是吃湯圓。粉色丶白色至少各吃一顆，且必須為雙數，因為紅湯圓丶可招桃花，白湯圓丶可招人緣。也可以在家中懸掛月老福袋，讓月老幫你取得好緣份丶貴人運。

(中時新聞網)