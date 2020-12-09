蔡英文總統9日參加世界柯蔡宗親大會，上台致詞時大談台灣的防疫成果。（胡健森攝）

隨著天候變冷，全球的新冠肺炎疫情有再度爆發的趨勢，蔡英文總統今（9）日表示，她要呼籲國人百分之百配合並執行中央的防疫政策，不要讓台灣傲視全球的防疫成果，卻在關鍵時刻被疫情給逆轉。

蔡英文總統9日赴宜蘭參加2020年世界柯蔡宗親總會第21屆第一次會員代表暨世界宗親懇親視訊大會，蔡在致詞時大力宣揚台灣的防疫成果，她表示，台灣是全球少數還可以正常上班、上課、看棒球，甚至可以舉辦宗親大會的國家，今年也是台灣最國際的一年，國際上從來沒有像今年有這麼多關於台灣的報導；此外，受到疫情影響，絕大多數國家的經濟都是負成長，但是台灣不僅維持正成長，還是四小龍之首，希望將來還可以持續正成長。

蔡英文也不忘自我吹捧一番，她說自己不僅入選彭博全球50大最有影響力的人物、也是金融時報讀者評比入選全球最具影響力的12名女性，另外在富比士評比百大最具影響力女性的排名又往前進步4名，並且還會被特別加註是台灣的總統，蔡英文說，這份榮耀是屬於大家的，台灣的總統可以跟台灣人民一起走向世界，被世界看得見，真的感到很驕傲。

對於全球新冠肺炎疫情捲土重來，蔡英文表示，政府的秋冬防疫專案已經開始，她要拜託大家，對於防疫指揮中心的指示一定要百分之百地配合執行，不要心存僥倖，防疫的成功要靠大家的努力，呼籲大家勤洗手、戴口罩，讓台灣能繼續成為全世界最安全的地方。

蔡英文還說，她也要請大家注意，關於防疫的假消息越來越多，經常會透過通訊軟體傳遞不正確的訊息甚至是假消息，前一陣子她看到網路上盛傳說在便利商店的門口有很多人因為沒有戴口罩被罰3000元，這是假消息，政府一定會先勸導，對於不聽勸的人才會開罰，她請大家不要轉傳或一同澄清。

(中時 )