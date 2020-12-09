教育部擬刪除「幼兒園不得採全日、半日或分科之外語教學」規定，托育政策催生聯盟批評，「幼兒園美語高燒40度，請教育部不要火上加油」。教育部表示，即使刪除這條規定，幼兒園如有實施外語教學之需求，必須由具備外語能力之教保服務人員依其專業並根據幼兒發展需求及學習特性，採統整不分科方式融入教保課程實施。

為配合推動「2030雙語國家政策」，教育部10月16日預告修正「幼兒教保及照顧服務實施原則」第13條，擬刪除現行條文第7款「幼兒園不得採全日、半日或分科之外語教學」的規定。這項預告將在12月21日前廣泛蒐集各界意見，之後再決定如何處理。

教育部表示，依「幼兒教保及照顧服務實施準則」第13條規定，幼兒園之課程教學，應以幼兒為主體，由教保服務人員採統整不分科方式實施，以提供幼兒適切之教保服務，讓幼兒全面性發展及維護其身心正常發展。

為確保幼兒所受教保服務品質，教育部訂定發布「幼兒園教保活動課程大綱」，各類語文教學（含本土語及外語）實施，係在教室情境中營造多元文化的氛圍，透過多元文化主題的融入式教保活動，以啟發幼兒對學習本土語及外語之興趣，提供幼兒接觸、體驗並探索語言之機會為目的。

教育部說，按現行課綱及「幼兒教保及照顧服務實施準則」規定，並未禁止外語教學，因此，本次修正與教育部一貫的政策立場一致。幼兒園課程教學如有違反本準則第13條規定，將依幼兒教育及照顧法第51條規定裁罰。

(中時 )