買房是人生大事，必須考慮到許多因素，例如價格、地段、房型及樓層等等，尤其在都會區高樓林立，為了避免踩雷，到底低、中、高樓層哪個好，日前就有一名網友在臉書《買房知識家（Q你的A）》發問，「請問住大樓3樓、13樓、23樓的差別在哪裡？」，意外引發了網友熱議。

貼文一出，許多人不約而同提到視野、房價及噪音的問題，「最大的差別在於價格」、「每個樓層看出去光線視野都不同，價位愈高愈貴呀，如果採光本身好，住低的只是省預算，景色也有機會看樹梢」、「三樓看鄰居，十三樓看違章，二十三樓看小人國房子汽車」、「不高、高跟很高；貴、很貴跟超貴」、「差在稅金」、「3樓在清晨時，聽到垃圾子母車被清潔公司清運時會碰碰碰很大聲，常常被吵醒，13樓只有隱約的聲音，23樓只有風聲」。

還有不少人笑說電梯壞了、地震就超有感了，「停電的時候你就知道差在哪裡了」、「我們住14樓，地震的時候特別晃」、「地震的級數不同」、「地震的時候：晃…很晃…晃到靠北」、「等電梯的時間」、「等電梯故障的時候就知道了」、「電梯壞了3樓笑13樓，13樓笑23樓」、「如果電梯壞掉，3樓爬樓梯可以當養身；13樓爬樓梯當健身，23樓爬樓梯會往...」、「地震搖晃程度不同，依各人喜好，熱愛海盜船選23，旋轉飛椅選13，旋轉木馬選3」。

此外，還有一名網友則提出過來人的建議，「3樓接近管線轉彎處可能會因為管線堵塞時在3樓爆管，到時候家裡會變得很恐怖。而13樓大家都忽略『中繼水箱』這個問題，因為有23樓可以比較，這棟樓一定會設置中繼水箱在11-14樓其中一層，不想每天生活在機器運轉中的話，千萬不要選13樓，整個會變成精神衰弱。23樓雖然大部分人都怕停電要走樓梯，但是最多一年沒幾次的停電跟3樓、13樓的缺點比較起來，23樓應該是最優的吧」。

(中時新聞網)