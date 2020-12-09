民進黨籍高雄市議員康裕成。(圖／本報資料照)

罷免高雄市議員康裕成總部上個月底悄悄拉下鐵門退租，發言人陳品宏表示，目前人手不足，暫時退租，現在將全力支持「鳳山清捷隊」罷免高雄市議員黃捷。待罷免黃捷告一段落後，會再繼續罷康，沒有休息或者放棄。

全台掀起一波罷免浪潮，多位民進黨議員遭鎖定。目前連署進入第二階段者包括鳳山區市議員黃捷、民進黨前鎮小港區市議員陳致中等人，至於民進黨岡山區議員高閔琳、苓雅區黃文益仍持續保留罷免連署人力與動能。民進黨鳳山區議員林智鴻也曾遭鎖定，「罷鴻總部」已在8月中下旬悄然熄燈。

位於高雄市三民區明誠二路上的罷康總部9月成立，陳品宏表示，目前連署書已達1.1萬份，但礙於人手及一些內外壓力，上個月底罷康總部已先退租。目前已找到下一個連署站，等罷捷告一段落後，會再繼續推動罷免康裕成行動。

罷免市議員康裕成、黃捷等人的行動，曾被外界質疑是不是韓粉的復仇？罷捷領銜人徐尚賢日前已對此澄清說，所謂的報復性，跟他們一點關係都沒有。

(中時新聞網)