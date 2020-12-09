美國售台近80億元「陸區第三代通訊系統」。(圖/翻攝自蔡英文總統推特)

美國國防部宣布對台軍售案，出售台灣總額2.8億美元戰地訊息通訊系統（FICS），這也是川普上任後第11次對台軍售案。對此，國民黨文傳會副主委、前台北市副市長李永萍爆料，川普是趁卸任前最後這段時間，履行對軍火商的承諾，能撈多少就算多少！

李永萍接受《中評社》訪問時提到，就算川普現在要售台武器，台灣也可以跟美方協商先緩一緩、再商量，因為不確定拜登上任後，台灣或許可買到更好的武器組合，甚至價錢沒有這麼高。

有人認為川普對台軍售是想要更刺激中國大陸，李永萍則直言，其實得不到任何效果，中國大陸也一定會觀望，不會做出任何動作，所以她並不認為川普會在這時候有任何更強烈的國際政治企圖心。

李永萍更抨擊，過去我們苦口婆心的呼籲蔡政府，對美中要稍微平衡一點，對於共和黨、民主黨也要稍微平衡一點，這就是蔡英文政府完全一面倒、不理性，不只是押寶美國，而且是押寶川普，現在要付出的代價，「川普都要下台了，他還是逼你買單。」

(中時新聞網)