黃柏鈞、方季惟、宥勝一起出席活動宣傳《戒指流浪記》。（羅永銘攝）

HBO Asia原創影集《戒指流浪記》9日舉辦AR體驗活動，由飾演女主角林予晞媽媽的方季惟，帶領兩位「準女婿」宥勝、黃柏鈞一起參與。方季惟劇中為嫁檢場首度披婚紗，她說，媽媽生前一直想把她嫁掉，擔心她一個人怎麼辦，所以拍攝婚紗戲時，她特別在心裡對著天上的媽媽說「您有沒有看見我終於穿上婚紗了，嫁掉了」，覺得媽媽應該安心了。53歲仍小姑獨處的她說，目前有人追求，但沒出現可結婚的對象，坦言年紀大了要嫁人很辛苦，「一開始覺得還不錯的，相處之後就會開始扣分！」

方季惟被讚凍齡、膚質超好，卻自曝平常沒化妝絕對不出門，從小學三年級就開始化妝，連去拍戲時也一定是在家化好妝再出門，「一天當藝人，就好像一輩子都在當藝人」，從沒有讓家人以外的人看過素顏，甚至連出門倒垃圾或是遛狗都要化妝，她笑說因為自己是美工科畢業，所以化妝速度很快，平均只需要5-10分鐘。她並透露自己的祖母，也是很重視自己的妝髮，即便後來年紀大了住院，甚至臨終前也都堅持要化妝保持美美形象，覺得這似乎有點家族淵源。

宥勝(左起)、方季惟、黃柏鈞出席HBO影集《戒指流浪記》AR活動。

從小在美國長大、至今仍在持續學中文的黃柏鈞，用英文形容方季惟的美是「高雅、優雅很有氣質的永恆之美」，宥勝則說，「姐的美不只是外在的美，是對自己的美非常投入的美，讓人感動的美！她努力運動、堅持化妝，讓美的樣子永遠呈現的這份心意與堅持，讓我很尊敬！她一直要把最美的樣子給世界看的這份堅持，是我自己無法做到的」。

談到過去與媽媽相處，方季惟說，「我都報喜不報憂的，重要的大事都是自己決定，例如當年開刀就是自己決定，不敢跟媽媽說，直到開完刀才告訴他們，甚至媽媽是看到新聞才知道，父母還因此擔心到一個月內頭髮都白了」，她說，觀念傳統的媽媽覺得自己什麼都不懂，會責怪自己無法成為兒女的後盾，她則努力不要他們有這樣的自責想法。

黃柏鈞戲中是宥勝情敵，戲外卻頻頻向宥勝請教如何兼顧家庭與事業，原來他2018年拍完《雙城故事》後，就與遠距戀愛1年的韓國女友閃婚，宥勝則自嘲問他超不準，因為自己為了家庭，在《戒指流浪記》之前已長達5年沒有拍戲。黃柏鈞說，老婆神似秀智，小他13歲，當初他去紐約看哥哥時認識還在讀大學的她，兩人就開始了長達半年、靠著電話聯繫的遠距戀愛，之後老婆為了他來到台灣，他也親自去首爾拜訪女生的家長，結果丈母娘才40多歲，只比他大幾歲而已。

HBO Asia原創影集《戒指流浪記》改編自作家賴以威原作「Ring of the Day」，由宥勝、林予晞主演，黃柏鈞飾演林予晞前男友，方季惟飾演林予晞母親，將於12月13日（日）晚間9點獨家於HBO GO上線並在HBO頻道首播，並一連播出兩集。該劇描述，一枚遺失在捷運上的戒指，流浪在七個寂寞的陌生人之間，展開七個浪漫旅程，這一季在台北數個捷運站點拍攝，將台北之美傳遞國際，並獲得臺北市政府文化局、台北市文化基金會、台北市電影委員會之「國際影視攝製投資計劃」投資。

(中時 )